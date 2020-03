Il Teatro Ragazzi e Giovani riparte con due spettacoli

Riparte, dopo lo stop per l'emergenza coronavirus, l'attività della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani.

Pertanto sabato 7 marzo, ore 21 andrà in scena in sala grande "Showcase" della Compagnia EgriBiancoDanza (Stagione Giovani/Adulti). La vetrina dedicata ai giovani coreografi, un format creato appositamente da Raphael Bianco all’interno della stagione Ipuntidanza, offre loro la possibilità di sperimentarsi nella creatività confrontandosi con i danzatori della Compagnia EgriBiancoDanza e con il supporto tecnico e organizzativo che spesso i giovani coreografi non trovano.

Domenica 8 marzo andrà invece in scena in sala grande "Storia del principe alla ricerca della verità" di Fontemaggiore (Stagione Famiglie). Lo spettacolo parla ai bambini della verità e del suo contrario attraverso un viaggio avventuroso la cui ambientazione è quella magica, affascinante e secolare dell’India, con i suoi colori, suoni e fragranze.