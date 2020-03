"Ma che figu" a Mercenasco, sabato il grande evento di scambio figurine

“Celo, celo, manca…”. È il ritornello di un gioco che sa di amicizia, di infanzia e di ricordi belli. All’inizio erano le figurine Calciatori…oggi sono arrivate anche le Adrenalyn, i Cucciolotti, Frozen, NBA…, senza dimenticare le carte gioco, Magic, Pokemon, Yu Gi oh.

Sabato 7 marzo Peraga dedica un’intera giornata all’amicizia e alla voglia di divertirsi. MA CHE FIGU nasce per dare a tutti quelli che amano le figurine l’opportunità di scambiare le doppie e trascorrere qualche ora in allegria. Uno scambione dove l’unica regola è il divertimento, una super festa di famiglia alla quale sono tutti invitati, bimbi, genitori, nonni, zii, babysitter.

Non solo figurine ma anche musica, animazione, calciobalilla per sfidare gli amici e un grande torneo di Subbuteo!

Collezionare figurine è una passione che non tramonta mai. Cambiano tempi e mode, alcuni bambini sono ormai diventati nonni, eppure il fascino di quelle bustine comprate in edicola continua, anche dopo 60 anni, a rimanere lo stesso! Da 0 a 99 anni, Figu Day del 7 marzo è aperto a tutti i collezionisti.

La passione si tramanda di padre in figlio, di zio in nipote… Lo scambio delle figu è ancora oggi uno dei passatempi preferiti tra compagni di classe durante l’intervallo o negli spogliatoi dei bambini ma anche negli uffici dei papà! E non è solo un gioco.

Si stima che in Italia ci siano un milione e mezzo di persone che ogni anno tentano l’impresa di finire l’album. E non tutti sono bambini. Adulti e collezionisti sono oltre mezzo milione.