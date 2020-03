Torino aderisce a "M'illumino di meno". Monumenti spenti e nuovi alberi

In occasione di “M’Illumino di Meno 2020”, l’iniziativa promossa da Caterpillar - Radio Due per rilanciare, nella Giornata per il risparmio energetico, le buone pratiche quotidiane utili a ridurre i consumi di energia, la Città di Torino spegnerà, dalle ore 19 alle 21 di venerdì 6 marzo, le luci decorative della Mole Antonelliana, della chiesa della Gran Madre di Dio e dei ponti Vittorio Emanuele I, Umberto I e Isabella, quale segno simbolico della volontà di Torino di percorrere la strada del risparmio energetico.

Venerdì 6 marzo alle ore 10 al parco Colonnetti (lato strada Castello di Mirafiori) verranno inoltre presentate le iniziative sul fronte della riforestazione urbana. Quest’anno “M’illumino” invita tutti ad “aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi”.