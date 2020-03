Coronavirus, anche Brussel Airlines riduce i voli su Torino e nord Italia

Dopo British Airways e Lufthansa, anche Brussels Airlines ha deciso di ridurre i voli su Torino e altre destinazioni del nord Italia per l'emergenza Coronavirus

La compagnia di bandiera belga ha deciso di prolungare fino al 28 marzo il taglio del 30% i collegamenti verso gli aeroporti Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Roma, Bologna e Torino. La misura restrittiva era stata inizialmente adottata, “a causa della rapida diminuzione della domanda”, dal 2 al 14 marzo.

Brussel Airlines continuerà comunque a servire le destinazioni italiane in forma “ridotta”.La scorsa settimana British Airways ha annunciato di sospendere i voli per Caselle il 24, 25 e 26 marzo per il Coronavirus.

L'aeroporto di Torino da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio, primi giorni di avvio delle procedure di gestione dell’emergenza sanitaria in Piemonte, ha registrato un calo di traffico del 22% rispetto allo stesso periodo del 2019.

A partire dal 7 marzo 2020 il Sandro Pertini ridurrà alcuni collegamenti su alcune destinazioni in Italia, Moldova, Romania, Gran Bretagna e Francia, che continueranno ad essere servite.

No secco al taglio dei collegamenti su Torino arriva dal capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone, che ha presentato un ordine del giorno perchè la "Giunta si attivi al più presto per incontrare i vertici delle compagnie aeree e cerchi di bloccare quantomeno le riduzioni dei voli sugli scali aeroportuali delle regioni italiane non coinvolte dall'emergenza e prive di restrizioni, a partire da Torino, chiarendo che il Piemonte non è da considerare "zona rossa" in quanto non presenta focolai".