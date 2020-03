Guasto tecnico al nodo di Torino: dalle 5 treni in ritardo, cancellati o limitati

Mattinata nera per i pendolari: dalle 5, il traffico ferroviario nel nodo di Torino, è rallentato per un inconveniente tecnico al sistema che gestisce la circolazione ferroviaria.

È in corso l’intervento dei tecnici di RFI. Il guasto coinvolge il sistema di distanziamento dei mezzi: i treni viaggiano, ma ci sono problemi con l'automatismo per cui occorre intervenire in manuale.





Secondo gli ultimi aggiornamenti, Sfm1 e regionali da e per Genova, Savona e Cuneo sono regolari.

Riprogrammata invece l'offerta ferroviaria con le seguenti modifiche:

Sfm7 (Fossano) con treni regolari fino a Stura.

Sfm4 (Alba) e sfm6 (Asti) fanno capolinea a Lingotto.

Sfm3 i treni da e per Susa circolano solo fino a Bussoleno. I Viaggiatori utilizzano i treni Bardonecchia-Torino con fermate intermedie.

Sfm2 Pinerolo-Chivasso: riduzione del numero dei collegamenti

I treni per Milano hanno subito ritardi.

Personale di assistenza nelle stazioni di Lingotto e porta Susa.