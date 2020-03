Rifiuti, Rainato: "A Chieri nove le persone sanzionate grazie a efficace azione di controllo"

Dall'inizio dell'anno sono già 9 i cittadini sanzionati per aver abbandonato rifiuti urbani in luoghi non idonei nel territorio chierese. Il che dimostra l'efficacia dell'azione di controllo e di contrasto posta in essere da parte dei Vigili, in applicazione dell'art. 22 del Regolamento di Polizia urbana che vieta di abbandonare sulle strade pubbliche o private ad uso pubblico macerie edili o altri tipi di rifiuto urbano”: lo comunica l’assessore alla Viabilità e alla Polizia Locale Paolo Rainato, che in questi giorni ha effettuato una serie di sopralluoghi per verificare la situazione.

Sempre più spesso lungo le strade o in luoghi isolati vengono abbandonati sacchi contenenti rifiuti ma anche masserizie, copertoni e oggetti di varia natura. Un illecito che viene punito con la sanzione di 160 euro, oltre al costo per la rimozione e la ripulitura dell'area, qualora non venga effettuata dal diretto interessato ma tocchi agli operatori del Consorzio chierese per i servizi.

“La Giunta nel recente passato aveva modificato l'importo della sanzione, passando dai 50 euro della sanzione-base prevista dalle norme nazionali agli attuali 160 euro - spiega Paolo Rainato - Le persone sanzionate sono state colte in flagrante o individuate successivamente grazie a particolari attività di investigazione poste in essere dagli agenti della Polizia locale. Inoltre, si procederà a verificare che tali persone siano regolarmente iscritte al servizio di raccolta rifiuti e in regola con i pagamenti. A loro e al Comandante Federico Battel va il nostro ringraziamento. Sanzioni più severe e attenti controlli stanno dando i loro frutti”.