Cibi surgelati mal conservati in un negozio di via Martorelli: è questo l'esito dei controlli fatti dalla Polizia Municipale.

Nel corso della visita ispettiva nel locale di Barriera di Milano gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 100 chili di alimenti, tra i quali pesce e carni congelate. La merce in vendita era in un stato di conservazione non idoneo

L’esercente, di nazionalità bengalese, è stato denunciato.