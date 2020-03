L'Imbarco Perosino si rimette in gioco per il bene del parco: "Rilassiamoci con l'elettronica"

"Dopo l'ondata di panico incontrollato, riprendiamo le trasmissioni dal parco più bello della città, con la proposta di una serata da vivere in pieno relax, quella tranquillità di cui tanto sentiamo il bisogno". Così l'Imbarco Perosino (viale Virgilio 53) lancia per questa sera un nuovo format che unisce l'happy hour al dj set, invitando tutti i torinesi a uscire di casa e riversarsi in uno dei luoghi più suggestivi del Valentino.

Si chiama "Deep&Chic" e porta la musica elettronica in location di particolare rilevanza storica, naturalistica o culturale, "con l'obiettivo di proporre la visione del mondo da una prospettiva diversa, dove è possibile divertirsi, rilassarsi e riconnettersi con il mondo".

La serata inizierà alle 19 con un aperitivo e terminerà a mezzanotte.

Il messaggio degli organizzatori e della titolare Anna Carla De Coster è chiaro: "riprendiamoci Torino cominciando al Valentino", come recita il titolo stesso dato all'evento. Al centro di bagarre burocratiche con il Comune di Torino, infatti, il Perosino aveva ricevuto l'ordine di sfratto esecutivo a gennaio. Ma ora sembra tirare un nuovo vento d'entusiasmo e ottimismo: "Cominciamo a raccontare una favola nuova, ricca di storia e di novità".