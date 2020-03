Sabato a Bardonecchia in scena "Fantastiche. Storie di donne ordinarie e straordinarie"

È stato ed è tuttora un cammino lungo quello delle donne, faticoso, avventuroso e a volte scandaloso. Uscendo dalla zona di confine del salotto, sono costrette ad abbandonare i ruoli tradizionali e a reinventarsi completamente, gettando spesso lo scompiglio nell’ordinata gerarchia maschile. In occasione della Festa della Donna, Scena 1312, la stagione di musica-teatro della città di Bardonecchia, dedica un intero spettacolo all’universo femminile, e in particolare a Donne con la d maiuscola, che hanno cambiato per sempre la storia. Sabato 7 marzo alle 21 l’Estemporanea Ensemble è protagonista sul palco del Palazzo delle Feste con Fantastiche. Storie di donne ordinarie e straordinarie. Tra parole e musica, il pubblico di Bardonecchia verrà fatto immergere nel dietro le quinte delle storie di alcune donne diventate delle vere icone della loro epoca. Da Eleonora Duse, simbolo indiscusso del teatro moderno, a Rosa Parks, l’attivista statunitense diventata famosa per essersi rifiutata di cedere il posto sul bus a un bianco nel 1955; da Maria Montessori, la donna che rivoluzionò la pedagogia e l’educazione infantile con il suo metodo esportato in tutto il mondo, alla giovanissima attivista pakistana Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice Premio Nobel per la pace, nel 2014 a soli 17 anni, che dal 2008 combatte per i diritti delle donne della città di Mingora.

Tutte le donne ritratte in questo spettacolo, tra cui figurano anche Coco Chanel, Maria Callas, Lady Diana e Marie Curie, si espongono in prima persona, parlano delle loro battaglie pubbliche e private, delle loro contraddizioni e delle loro paure.