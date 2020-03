Coronavirus, Grimaldi (LUV): Restiamo uniti, fidiamoci, seguiamo un principio di precauzione"

"Leggo i messaggi di whatsapp, ma soprattutto i commenti che impazzano sul web e so bene che per il nostro Paese questa emergenza ha effetti troppo reali sulla vita di molti, per non suscitare resistenza e a volte un po' di saccenza. Tuttavia non mi sentirete polemizzare", dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi Marco Grimaldi in merito agli sviluppi delle misure di sicurezza sul Coronavirus.

Si comincia a dire che gli italiani dovranno cambiare stile di vita per almeno 30 giorni. Niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio, nel caso, solo a porte chiuse.

"Uso le parole dei virologi del nostro Sistema sanitario nazionale - prosegue Grimaldi - dalla tutela delle persone fragili al rispetto delle distanze di cautela, le misure sono strumenti importanti; non fermano l’epidemia, ma mitigano il contagio. Così il virus si diffonde alla spicciolata, anziché di colpo. Siamo noi a controllare i tempi che altrimenti ci imporrebbe la biologia: il virus galopperebbe. La verità è che per l'Italia i prossimi 10 giorni saranno i più duri dal punto di vista della tenuta psicologica. Bisogna rallentare il contagio per salvare le grandi città e quindi l’intero Paese".

"Restiamo uniti e seguiamo un principio di precauzione - conclude Grimaldi - per una volta, fidatevi, non ce ne pentiremo. E sosteniamo la Sanità pubblica anche domani, noi lo facevamo già ieri".