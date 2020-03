Presidio di Aliud in centro a Torino: "Stop all'aggressione turca in Siria"

"STOP ALL'AGGRESSIONE TURCA IN SIRIA". Questo recita lo striscione aperto da una trentina di militanti di Aliud e di Fratelli d'Italia davanti alla sede Rai di via Verdi 14 a Torino.

"Abbiamo voluto contestare la sanguinosa aggressione in atto da parte della Turchia ad Idlib, in pieno territorio siriano, dove l'esercito turco sta fiancheggiando i terroristi e i tagliagole islamisti. - dichiara Enrico Forzese, dirigente regionale di Fratelli d'Italia ed esponente di Aliud - Da un lato Erdogan attacca le forze che combattono il terrorismo, come l'Esercito Siriano, dall'altro apre le frontiere per sommergere l'Europa di immigrati, in mezzo ai quali si nascondono molti ex combattenti islamisti e terroristi di varia risma".