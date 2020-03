"Un caffè con la 4" per ascoltare il territorio

Indovina chi viene a...colazione? Il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato con "Un caffè con la 4". L'iniziativa, che prevede quattro incontri in altrettante caffetterie sparse in diversi punti del quartiere San Donato, è partita martedì mattina alle al bar "Serafino” di Via Livorno 40: “Questa idea – spiega Cerrato – rappresenta un tentativo di avvicinarsi ulteriormente alle persone intercettando i loro bisogni, un modo per ascoltare ancora meglio il territorio".

Tra le varie segnalazioni, anche una inaspettata sorpresa: "Durante il primo appuntamento – prosegue – ho avuto modo di incontrare cittadini conosciuti e non, recependo esigenze e preoccupazioni in un momento particolare vista l'imminente introduzione della raccolta differenziata porta a porta. Sono rimasto piacevolmente stupito anche dalla richiesta di fare volontariato per la pulizia di Parco Dora: nelle prossime settimane potrebbe formarsi un gruppo di Mi faccio in 4 anche nel basso San Donato".

I prossimi incontri si svolgeranno, durante tutti i martedì di marzo e sempre alle 8.30, nei bar "Il cucchiaino incantato" di Via Livorno 21, “Da Milena" di Via Balangero 2 e "Isola di Giava" di Corso Regina Margherita 264/b: "Ad aprile – conclude Cerrato – vedremo di spostarci in altre zone della Circoscrizione portando avanti questo percorso”.