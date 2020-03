A marzo grandi offerte al Limone Palace!

La proposta per marzo 2020 targata Limone Palace di Limone Piemonte è qualcosa di imperdibile.

Un motivo in più per chiudere la stagione sciistica per gli appassionati dello sci e delle belle giornate nel migliore dei modi: a tutto questo aggiungiamo l’accoglienza e l’atmosfera Montana delle nostre camere.

Gli esperti ci raccontano che la neve dopo le ultime nevicate è meravigliosa!

Che aggiungere? Il prezzo... Una notte al Limone Palace di Limone Piemonte in camera doppia con colazione a partire da 130 € per due persone.

L’offerta è valida tutti i giorni del mese marzo escluso il venerdì notte e il sabato notte ed è soggetta a disponibilità di posti... approfittatene e godetevi qualche giorno da sciatore vero!





Non perdiamo l’occasione di sognare, contattiamolo subito o visitiamo si www.limonepalace.com