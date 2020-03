Il Coronavirus non risparmia l'informatica: attenzione a malware inviati tramite la posta elettronica

Il ciclone Coronavirus sta investendo anche il settore dell'informatica. A mettere in guardia è il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Piemonte e Valle d'Aosta.

Un fenomeno sgradevole, purtroppo molto diffuso. Solo ieri mattina, infatti, la Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una maxi truffa sul web: migliaia di articoli (mascherine, guanti e spray) spacciati come “antidoti” contro il virus, venduti a prezzi folli.

Si segnalano, in particolare, due malware diffusi via e-mail attraverso campagne di spam, che potrebbero comparire anche nelle caselle di posta istituzionali, inducendo così in errore anche gli operatori.

Un apparente pdf con contenuti spazzatura

Il primo malware è un file nominato CoronaVirusSafetyMeasures pdf, che viene allegato alle e-mail spam. All'apparenza si tratta di un vero file in pdf, ma in realtà avvia il download di contenuti spazzatura.

Una certa Penelope Marchetti dell'OMS

Il secondo malware è un file con allegato .doc, che descrive alcune precauzioni per evitare il contagio, a firma di una certa dottoressa Penelope Marchetti dell'OMS.

Si invita, pertanto, a prestare attenzione alle caselle di posta elettronica, soprattutto quelle istituzionali.