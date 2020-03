Cuorgnè, vandali in azione nella notte: danneggiata la sede del Pd

Sono entrati in azione questa notte, ma il loro passaggio non rimasto certo inosservato. Alcuni vandali hanno messo nel mirino la sede di Cuorgné del Partito Democratico: hanno danneggiato la serranda del circolo, ma anche il vetro d'ingresso. E hanno anche espletato i loro bisogni.

Sdegnata la reazione degli esponenti del territorio: Davide Pieruccini, assessore comunale allo Sport, sottolinea come non fosse "mai successa una cosa simile sul nostro territorio. Sono gesti che fanno male, ma non fermeremo la nostra attività".



Il segretario provinciale, il senatore Cesare Pianasso, il segretario della sezione di Cuorgnè, Massimo Genovesio, e il consigliere regionale Mauro Fava esprimono a nome di tutti i militanti della Lega la massima solidarietà ai membri del circolo Alto Canavese del Partito Democratico, "dopo la devastazione della sede cuorgnatese ad opera di ignoti imbecilli. Le sedi territoriali dei partiti rappresentano dei presidi fondamentali della democrazia nel nostro Paese ed è inaccettabile quello che è successo questa notte. La Lega condanna fermamente ogni forma di violenza e ogni tentativo di censurare o soffocare la libera espressione delle idee. Confidiamo che gli autori dello stupido atto di vandalismo vengano presto assicurati alla giustizia".

"La mia solidarietà e il mio sostegno vanno in primo luogo alla segretaria e a tutti gli amici del circolo Alto Canavese, ma anche a tutti gli abitanti di Cuorgnè, che sono certa si siano sentiti offesi da questo atto, che non li rappresenta e non li contraddistingue", dichiara la deputata canavesana del Pd Francesca Bonomo. "Non penso ci sia bisogno di ribadirlo, ma noi andremo avanti, più forti di prima".

“Solidarietà e sostegno al Partito Democratico di Cuorgnè, che questa notte ha subito gravi atti vandalici”: è quanto dichiara il deputato Pd, Davide Gariglio, sui danni arrecati da ignoti alla sede del partito nel Comune della Città metropolitana di Torino.