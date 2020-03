Coronavirus: annullati e posticipati tutti gli eventi a Settimo

A seguito alle nuove disposizioni del DPCM del 4 marzo 2020 relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via cautelativa tutti gli eventi in programma a Settimo sono stati annullati/posticipati



In particolare per quanto riguarda la Suoneria:

- il concerto di Alberto Radius è stato posticipato a venerdì 27 marzo, alle ore 21.30. I biglietti già acquistati restano automaticamente validi per la nuova data.

- il concerto “Virtusismi al pianoforte” per la rassega Musica che Passione previsto per domenica 8 marzo, ore 16.30, è rinviato a data da destinarsi.

- il concerto The Swing Crew previsto per sabato 14 marzo, ore 21.30, è rinviato a data da destinarsi.



Per la Biblioteca Archimede sono stati annullati gli eventi fino a domenica 8 marzo. Non si svolgeranno, dunque, gli appuntamenti in occasione della festa della donna.

Annullato anche lo spettacolo di domenica 8 marzo "Vertigini circensi" presso il Teatro Civico Garybaldi di Settimo.