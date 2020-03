Il Teatro Baretti va in scena a porte chiuse: stasera in streaming lo spettacolo "Madres"

"Il CineTeatro Baretti resiste e lo spettacolo Madres previsto per questa sera andrà in scena regolarmente, ma a porte chiuse: il consiglio direttivo dell'Associazione ha infatti deciso di fare di più e di portare il teatro nelle case di coloro che amano il teatro e di coloro che non lo conoscono e lo ameranno".

Prosegue senza freni la programmazione di eventi in via Baretti 4, adattando il pubblico spettacolo alle nuove restrizioni contenute nel decreto ministeriale emanato ieri per il Coronavirus.

Madres, diretto da Monica Luccisano, vede in scena Olivia Manescalchi.

Due donne – una madre di Plaza de Mayo e una figlia "desaparecida", sequestrata, torturata e infine uccisa in uno dei terribili “voli della morte” – raccontano, senza mezzi termini ciò che le separa e le unisce nel dramma della tragedia. Due voci intense, piene di verità, che si fanno testimoni, intrecciate nella sofferenza, nella rivendicazione, nella memoria, nel terrore e nel coraggio.



E intorno a loro tutte le altre madri di Plaza de Mayo, con la loro risolutezza, la loro continua, inarrestabile lotta umana e politica. Un viaggio lungo vent'anni, sempre accompagnato dalla voglia straziante di verità e giustizia, finché la madre, inaspettatamente, incontra una donna che le rivela l'esistenza di sua nipote.

Accompagnano il racconto, un bandoneón e una chitarra, evocando l’area geografico-culturale dove si sono svolti i fatti, con strumenti e repertori che si uniscono alla trama della narrazione.

L'associazione comunica anche che, attraverso Satispay, questa sera sarà possibile fare una donazione al CineTeatroBaretti per "sostenere le spese per la diretta e per questo periodo difficile".