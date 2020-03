Coronaviurs, Magliano: "Sgravi, sburocratizzazione e sospensione della nuova Ztl per sostenere il commercio"

"La Giunta studi una serie di sgravi e un piano di sburocratizzazione per il sostegno degli investimenti post-crisi. Si sospendano inoltre i nuovi regolamenti che comportano esborsi, per esempio ZTL e Regolamento Dehors. L'Amministrazione scelga a quali tipologie di imprese indirizzare le misure. Sostenere tutti è impossibile. E in ogni caso non servirebbe. Avere il coraggio di scegliere è uno dei doveri della politica. Anche di quella comunale". Lo dice Silvio Magliano dei Moderati.

"Grande distribuzione e piccolo commercio sono mondi diversi e stanno vivendo questi giorni di crisi in maniera diversa. Centri commerciali e farmacie reggono, negozi e ristoranti sono in crisi. Poniamo oggi le condizioni per resistere all'emergenza e le basi per ripartire quando l'emergenza sarà rientrata. Fenomeni in crescita macroscopica come delocalizzazione, e-commerce, espansione delle aziende di delivery impongono e imporranno cambi di paradigma anche per le attività più piccole".

"Se la Sindaca intende mettere in campo misure, queste non siano generiche e indiscriminate. Valutiamo su chi applicarle, modulando gli sgravi a seconda delle diverse esigenze e sulla base della progettualità futura. Mille euro in meno per un grande supermercato sono una goccia nel mare: per un negoziante possono invece fare la differenza".