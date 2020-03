Coronavirus, anche il teatro Regio sospende le sue attività

Anche il teatro Regio di Torino sospende le sue attività. La notizia è stata ufficializzata pochi minuti fa, direttamente sul sito Internet dell'ente culturale di piazza Castello.



"In ottemperanza al decreto del 4 marzo 2020 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, vi informiamo che sono sospese tutte le attività programmate fino al 3 aprile 2020. Seguiranno in giornata ulteriori comunicazioni in merito".

Per la stessa ragione, anche il Teatro Colosseo comunica che gli spettacoli in programma nei prossimi giorni non andranno in scena e saranno riprogrammati con il seguente calendario:



Andrea Scanzi “E pensare che c’era Giorgio Gaber”

> spostato al 14 maggio 2020

Massimo Lopez & Tullio Solenghi “Show”

> spostato al 13 e 14 novembre 2020

Luca Argentero “È questa la vita che sognavo da bambino?”

> spostato al 3 e 4 ottobre 2020

I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date (per lo spettacolo di Lopez e Solenghi saranno validi per venerdì 13 novembre).

Nei prossimi giorni saranno comunicate ulteriori novità sulla programmazione.