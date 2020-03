"Coronavirus sul commercio come uno tsunami": a Torino turismo d'affari, guide turistiche e agenzie viaggi perdono oltre l'80% del fatturato

"Dal punto di vista economico, il Coronavirus , è uno tsunami, non come la crisi del 2008 e 2009: rischiamo di uscire tra qualche mese da questo periodo con il tessuto del piccolo commercio distrutto e la grande distribuzione rafforzata". È questo il drammatico quadro tracciato dal direttore di Confesercenti Torino , Carlo Chiama , dell'impatto sui negozi dell'emergenza sanitaria. Oggi insieme all'altra principale associazione di categoria, Ascom Torino, sono stati invitati in Comune a dettagliare gli effetti economici del Coronavirus sul commercio di quartiere.

Il settore più colpito, come ha spiegato la presidente di Ascom Torino Maria Luisa Coppa, è il turismo "toccato in maniera violenta". "Le disdette - ha chiarito - sono state negli alberghi, per il turismo d'affari, hanno raggiunto il 90%. Per quello tradizionale siamo al 75%: è un gelo terribile. Gli organizzatori di eventi hanno avuto il 100% di annullamenti, i taxi perso il 50% del fatturato, le guide turistiche l'80%, le agenzie di viaggio il 90%".

Univoche le richieste di Confesercenti e Ascom per superare il periodo, soprattutto la crisi di liquidità, che è il primo problema. "Bisogna - hanno evidenziato - bloccare i pagamenti di tasse e tributi, così come le banche devono concedere mutui e finanziamenti a tasso zero".

“Per rispondere all’emergenza servirà una azione di promozione ancora più forte e mirata - commenta l’assessore al Commercio Alberto Sacco -. La città ha due obiettivi molto chiari: aiutare le imprese sul breve periodo con agevolazioni su Tari e Cosap e abbiamo deciso di utilizzare un tavolo unico generale della Prefettura per far fronte alla crisi del commercio”.