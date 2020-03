Trasporto pubblico locale, appello al Governo dalle regioni del nord

E' stata inviata oggi al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e al Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri un appello da parte delle Regioni del Nord Italia affichè venga sbloccata l'anticipazione dell'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo Nazionale Trasporti da assegnare alle Regioni.

Il termine di erogazione è scauto lo scorso 15 gennaio. L'adozione dell'atto da parte dei codesti Ministeri è indispensabile per consentire alle Regioni di procedere con gli atti necessari a garantire i flussi finanziari da corrispondere alle aziende che svolgono i servizi di trasporto pubblico e che sono a loro volta tenute al pagamento dei propri fornitori e dipendenti. Il sollecito è firmato dagli Assessori ai trasporti delle Regioni Piemonte Marco Gabusi, Lombardia Claudia Maria Terzi, Liguria Giovanni Berrino e Veneto Elisa De Berti.

“Il Governo sta colpevolmente tardando nell’erogazione delle risorse per il funzionamento del Trasporto pubblico locale. Il decreto che assegna alle Regioni l’80% del Fondo Nazionale Trasporti per legge dovrebbe essere adottato entro il 15 gennaio di ogni anno, ma, ad oggi, non è ancora stato perfezionato. Le Regioni hanno sollecitato più volte lo sblocco dei finanziamenti, senza ottenere riscontri”, spiega l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

“Per questo – ha proseguito Terzi - insieme agli assessori regionali Elisa De Berti (Veneto), Marco Gabusi (Piemonte) e Giovanni Berrino (Liguria), abbiamo scritto una lettera al Governo per chiedere nuovamente l’adempimento di questo atto indispensabile. Occorre garantire i flussi finanziari da corrispondere alle aziende che svolgono i servizi di trasporto pubblico e che sono a loro volta tenute al pagamento di dipendenti e fornitori”.

“Ho voluto firmare questo appello – ha aggiunto l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi - insieme alle altre Regioni del Nord Italia per far fronte comune davanti alla urgente necessità di avere le risorse per tenere in piedi il sistema. Solo così le aziende di trasporto pubblico locale potranno garantire il servizio”.

AZIENDE IN DIFFICOLTA’ – “Provvedere al trasferimento dei fondi – ha concluso Terzi - è ancora più urgente in questi giorni di emergenza sanitaria, considerate le difficoltà in cui versano le aziende che operano nel settore del trasporto pubblico, basti pensare alla forte diminuzione dell’utenza e quindi dei relativi introiti da biglietti e abbonamenti. Regione Lombardia già lo scorso anno aveva anticipato le risorse con la propria cassa per sopperire, ancora una volta, alla sciatteria del Governo PD-M5S”.