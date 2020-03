Coronavirus, a Palazzo Civico si stringono le maglie sulla sicurezza: un metro di distanza tra consiglieri e gel igienizzanti [FOTO]

Alle porte di entrata degli uffici sono state appese le disposizioni da seguire per contrastare l'emergenza sanitaria, come "lavarsi le mani", "evitare abbracci e strette di mano", "coprirsi naso e bocca se si starnutisce", "mantenere le distanze di un metro", "pulire le superfici con disinfettanti".



Questa mattina le commissioni sono state spostate, come si legge sul cartello, "per ragioni logistiche legate alle misure per il Coronavirus in Sala Carpanini". Ai consiglieri comunali è stato chiesto inoltre di tenere un metro di distanza e i giornalisti sono stati obbligati a mettersi nel corridoio più esterno.