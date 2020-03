La Regione disponibile ad assegnare i voucher per digitalizzare le scuole e aiutare le famiglie

L’assessore regionale all’innovazione Matteo Marnati ha chiesto ufficialmente al governo l’assegnazione dei 33 milioni del piano Bul assegnati al Piemonte per l’acquisto di Voucher destinati alla digitalizzazione delle scuole.

L’invito è contenuto nella lettera annunciata mercoledì e inviata questa mattina al ministro con le deleghe al Digitale, Paola Pisano. "Queste risorse al momento sono bloccate a Roma - spiega Marnati - e se potessimo gestire direttamente noi la ripartizione faremmo più in fretta. Potremmo aiutare da subito le famiglie per acquistare connessioni e strumenti per seguire la didattica".