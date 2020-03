L'economia piemontese saluta un 2019 di difficoltà, anche senza Coronavirus: segno meno dopo 6 anni

Un ultimo trimestre che si conclude con una produzione industriale in calo dello 0,4% e un dato medio - distribuito sui dodici mesi - di -0,5%. E' questa l'istantanea con cui l'economia piemontese manda in archivio il 2019, a dimostrazione che - con o senza Coronavirus - il nostro tessuto produttivo portava già in sé alcune difficoltà. Nulla che ne abbia generato cali vertiginosi, ma che comunque non ne hanno permesso una crescita apprezzabile.

Lo dimostra l'ultima analisi condotta da Unioncamere Piemonte, che certifica come dopo un 2018 che aveva visto nella seconda parte dell’anno un rallentamento dei ritmi produttivi, anche il 2019 ha confermato la tendenza al ribasso del sistema industriale regionale.

In particolare, tutti e quattro i trimestri hanno registrato variazioni tendenziali al di sotto dello zero, anche se per pochi decimi di punto. Al -0,4% del I trimestre dell’anno hanno fatto seguito le flessioni del -0,8% e -0,2% del II e del III trimestre. Il IV trimestre 2019 si è chiuso, infine, con una contrazione dello 0,4% della produzione industriale regionale. Il calo produttivo medio per l’intero 2019 è stato dunque pari a mezzo punto percentuale. Il primo anno negativo dal 2013.