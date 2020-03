Coronavirus, Frediani (M5S): "Piemonte faccia come altre regioni e adotti un provvedimento che includa tutte le misure di contrasto del Coronavirus"

"Per permettere a tutti i soggetti coinvolti nell'emergenza epidemiologica Covid19 di essere informati in modo uniforme, la giunta regionale dovrebbe emanare un provvedimento che racchiuda tutte le misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale. Altre regioni come il Lazio lo hanno già fatto con apprezzamento dei vari stakeholder". E' quanto sostiene Francesca Frediani, capogruppo M5S Piemonte.

"Allo stesso modo - continua - sarebbe utile il confronto e la condivisione di linee di trattamento terapeutico e di supporto per i pazienti. Anche in questo caso in altre regioni ci sono provvedimenti in tal senso come nel caso della Sezione Lombardia della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. Non dovrebbe essere difficile per la nostra Regione far tesoro delle esperienze di altre regioni anche in considerazione del ruolo di coordinamento in Commissione Salute della Conferenza delle Regioni".