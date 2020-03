Sospese da domani tutte le messe in Piemonte, funerali solo in forma privata

Nel pieno dell'emergenza Coronavirus, la Conferenza Episcopale Piemontese, "nel segno di una comune solidarietà con chi è più provato", conferma tutti i divieti già precedentemente espressi (sospensione di ogni attività pastorale, riunione o altro, a carattere diocesano, zonale, parrocchiale con relativa chiusura degli oratori o luoghi parrocchiali a questo destinati) e dispone, a partire da lunedì 9 marzo, la sospensione di tutte le celebrazioni delle sante Messe, festive e feriali, le altre celebrazioni liturgiche, riunioni di preghiera e pii esercizi quaresimali. I funerali potranno essere svolti in forma privata con la preghiera di commiato fatta all’aperto, in cimitero.

"Le comunità a noi affidate - dichiarano i vescovi - sappiano che la sospensione della preghiera comunitaria dell’Eucaristia è una grande privazione, possibile solo in un momento di grave pericolo per il bene di tutte le persone, in particolare degli anziani, mentre assicuriamo che preghiamo per loro e con loro".