Coronavirus: ieri picco di 3800 chiamate al numero verde della Regione. Potenziate le centrali di 112 e emergenza sanitaria

La psicosi Coronavirus torna a far registrare picchi di chiamate sia al numero verde sanitario istituito dalla Regione Piemonte, sia alle centrali di 112 e di emergenza sanitaria.

Il numero verde sanitario, 800.192020, è passato da una media di 700 telefonate al giorno, alle 1800 di giovedì, alle 2900 venerdì, fino alle 3800 ieri, sabato.

Contestualmente sono salite le chiamate al numero unico per le emergenze, il 112, e contestualmente alle centrali operative dell'emergenza sanitaria del Piemonte: in entrambi i casi sono stati potenziati gli organici per fare fronte a questo flusso, che la Regione definisce "improvviso".

L’Unità di crisi della Regione Piemonte ricorda che il numero verde sanitario 800.19.20.20 non è deputato a dare chiarimenti su dubbi circa l’applicazione delle misure di contenimento disposte dal Governo.

Deve quindi essere utilizzato solo per ricevere indicazioni in caso si abbia il dubbio di aver contratto il virus. Al tempo stesso, si raccomanda di rivolgersi al 112 solo per una reale emergenza sanitaria. A livello nazionale, rimane attivo il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal ministro della Sanità Roberto Speranza per rispondere alle domande dei cittadini sul nuovo Coronavirus.