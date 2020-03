Coronavirus, Sala Rossa e commissioni consiliari a porte chiuse

Dopo il consiglio regionale, da domani anche il consiglio comunale di Torino sarà a porte chiuse. In Sala Rossa saranno ammessi solo consiglieri ed assessori interessati: come annunciato venerdì infatti durante la seduta verranno discusse unicamente le interpellanze.

Non verranno dunque approvati delibere o altri atti che necessiterebbero la presenza di tutta la maggioranza e della minoranza, facendo mancare quindi la distanza di sicurezza prevista.

In Consiglio comunale non è prevista la presenza né di giornalisti, né del pubblico. Modalità analoghe per le commissioni consiliari, che da venerdì sono già state spostate in Sala Carpanini, più ampia rispetto alla Sala dell'Orologio. Sempre alla fine della scorsa settimana, in Comune, è stato appeso un vademecum per i dipendenti, con alcune misure di prevenzione da seguire per contrastare l'emergenza sanitaria.

I lavori delle commissioni e del consiglio, come sempre, potranno essere seguiti in streaming