Mattarella chiama Cirio: gli auguri di pronta guarigione e la stima per l'operato dei sanitari piemontesi

Dopo la positività al Coronavirus, il presidente della Regione Alberto Cirio ha ricevuto la telefonata del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

”Ringrazio di cuore il Presidente Mattarella per il tempo e le parole dedicate a me e al nostro Piemonte - sottolinea Cirio -. Nell’augurarmi una pronta guarigione, il Presidente della Repubblica ha espresso un pensiero di stima per il grande sforzo che tutto il sistema piemontese sta mettendo in campo per affrontare questa emergenza.

L’ho ringraziato a nome di tutto il territorio.

Sappiamo che lo lega un rapporto speciale alla nostra terra e noi, quando questo momento difficile sarà finalmente superato, ci auguriamo di poterlo ospitare presto in Piemonte”.