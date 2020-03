Coronavirus, primo caso di contagio tra i lavoratori del teatro Regio

E' arrivato il primo caso di positività al coronavirus anche tra i dipendenti del teatro Regio di Torino.

Per questo, il sovrintendente Sebastian Schwarz ha diffuso una nota poco fa: "Sono stato informato che un lavoratore del Teatro è in permanenza domiciliare in un’altra Regione, dopo essere risultato positivo al test del COVID-19. Come prescritto, il suddetto lavoratore ha avvisato le autorità mediche competenti, le quali attiveranno tutte le procedure previste dal protocollo di Sanità Pubblica. Tengo comunque a precisare che il collega non è stato presente in Teatro dopo il 22 febbraio".

"Io l’ho raggiunto oggi telefonicamente per sincerarmi delle sue condizioni e per portagli il saluto di tutti e lui stesso mi ha rassicurato sul proprio stato di salute", ha proseguito il sovrintendente Schwarz. "Invito, ancora una volta, come da indicazioni dei Decreti emanati, a tenere sempre presenti le misure igienico sanitarie che il Teatro vi ha già inviato e che sono esposte nelle bacheche".

"Spero che il nostro collega si riprenda in pieno e che questa emergenza passi presto affinché si possa tornare quanto prima alla normalità", ha concluso Schwarz.