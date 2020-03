Coronavirus, Smat adotta misure precauzionali per l'utenza che accede agli sportelli

In seguito alle disposizioni ministeriali volte a limitare la diffusione del coronavirus, SMAT invita i propri Utenti, per maggior tutela, a privilegiare il canale telefonico 800 010 010 ed il sito internet www.smatorino.it, già predisposto per la gestione delle pratiche amministrative, limitando ai casi urgenti ed indispensabili gli accessi agli sportelli.

L’accesso alle sale d’attesa delle sedi di c.so XI Febbraio 22 a Torino e di via Vigone 42 a Pinerolo sarà consentito a non più di 4 persone contemporaneamente.

Presso gli sportelli di via Miniere 65 a Ivrea e di via Po 6 a Chivasso gli Utenti sono invece invitati ad attendere all’esterno. I restanti sportelli, per motivi precauzionali, resteranno chiusi fino a lunedì 16 marzo.

Soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani sono infine state messe a disposizione da SMAT presso il salone Utenti.