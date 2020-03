Pasta fresca direttamente a casa: il Pastificio Bolognese Muzzarelli attiva le consegne a domicilio, gratuite e con personale interno

Da domani, martedì 11 marzo, basterà chiamare lo 011.591360 per ricevere direttamente a casa la pasta fresca, i sughi e i prodotti della gastronomia del Pastificio Bolognese Muzzarelli.



“Questo è il momento della solidarietà e della ricostruzione del senso di comunità spesso dimenticato – sottolinea Cristina Muzzarelli del Pastificio Bolognese Muzzarelli di Torino; responsabilità e resilienza sono le parole che devono governare le nostre giornate. Per questo, in un momento così delicato, noi del Pastificio vogliamo porci al servizio dei nostri clienti con estrema cautela e senso civico, consegnando i nostri prodotti direttamente a casa”.



Tutti coloro quindi, che per necessità, per precauzione o per impossibilità non possono uscire o preferiscono rimanere a casa per tutelare i propri cari, da domani possono fruire del servizio di consegna a domicilio - nei quartieri Centro, Cenisia, Cit Turin, Crocetta, Parella, Pozzo Strada, San Salvario, San Donato, Santa Rita - completamente gratuito e svolto da personale interno; in tal modo viene garantita l’affidabilità, la competenza e il rispetto delle normative in vigore, dall’utilizzo dei guanti al metro di distanza.



Ma come funziona?

· Basta scegliere la pasta fresca, i sughi e i prodotti della gastronomia su www.pastificiobolognese.it

· Chiamare lo 011.591360

· Ordinare entro le 18.30 con una spesa minima di 20€

· La consegna viene effettuata la mattina successiva ed è gratuita



I trasporti vengono effettuati in veicoli refrigerati e il pagamento può essere effettuato in contanti, con assegno e con Satispay.



www.pastificiobolognese.it