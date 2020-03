Psicosi da coronavirus: devasta il pronto soccorso del Santa Croce di Moncalieri perché non gli era stato fatto il tampone

Ormai è psicosi da coronavirus. Con persone che pensano di essere positive, anche se non hanno alcun sintomo, e vanno fuori testa.

A Moncalieri c'è chi è arrivato quasi a distruggere il pronto soccorso del Santa Croce. Il fatto è avvenuto sabato, con l'intervento dei carabinieri necessario per bloccare e riportare alla calma un uomo che si era recato all'ospedale Santa Croce per chiedere che gli venisse fatto un tampone, pur non avendo nulla che facesse pensare al coronavirus.

Quando i medici gli hanno fatto capire che la sua richiesta non poteva essere soddisfatta, l'uomo è andfato fuori di testa, sfogando la sua rabbia contro la porta d'ingresso del pronto soccorso, devastandola. A quel punto sono arrivati i carabineri, che lo hanno portato via.

L'uomo è stato denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Ora più che mai gli appelli alla calma diventano necessari.