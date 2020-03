Il settimo Torino Underground Cinefest sarà in streaming

Per allinearsi alle direttive del Decreto del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo, inerente alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la settima edizione del Torino Underground Cinefest, ideato e diretto dal regista Mauro Russo Rouge e realizzato dalle associazioni ArtInMovimento e SystemOut, non sarà live presso l'Ambrosio Cinecafè, ma in streaming. Il festival torinese del cinema indie si terrà online, sulla piattaforma italiana Indiecinema (www.indiecinema.it) con cui è stata chiusa una partnership proprio nelle ultime ore.

“Dal 22 al 28 marzo, comodamente da casa vostra, avrete la possibilità di vedere numerosi film in concorso al 7° TUC al seguente url www.indiecinema.it. Dopo aver richiesto l’autorizzazione agli autori, stiamo lavorando in queste ore al caricamento dei film sulla piattaforma È un processo che richiede tempo, ma siamo al lavoro per raggiungere l’obiettivo. Il 22 marzo avrà inizio il festival” dichiara Matteo Valier, referente dell’Associazione SystemOut.

“Le giurie sono al lavoro. Coadiuvate dal sottoscritto stanno guardando i 61 film selezionati - 48 corti e 13 lunghi -, li stanno valutando per poi confrontarsi in una sessione plenaria affinché da ciascun gruppo di esperti emergano i vincitori all’unanimità. Sono giurie internazionali quest’anno e formate da diverse professionalità sempre collegate al mondo del cinema.