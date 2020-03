L’appello del Coordinamento regionale OPI: "In Piemonte vanno assunti mille infermieri"

«Chiediamo alla Regione Piemonte un intervento immediato sull’attuale

situazione con l’assunzione di mille infermieri, a tutela dei cittadini in questo

contesto di estrema urgenza. Attualmente ci sono ancora graduatorie

concorsuali aperte da cui poter attingere»: questo l’appello di Massimiliano

Sciretti, presidente del Coordinamento regionale delle professioni

infermieristiche, che – a nome di tutti i presidenti OPI del Piemonte - nei giorni

scorsi ha scritto al Governatore del Piemonte Alberto Cirio e all’assessore

regionale alla Sanità Luigi Icardi.

Una richiesta dettata dallo stato di necessità, con professionisti della

sanità impegnati in prima fila a fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al

Coronavirus. «In questo contesto di emergenza – aggiunge Sciretti - si evince

il ruolo centrale della figura infermieristica, dove ogni giorno dimostriamo la

nostra competenza e la nostra dedizione alla tutela della salute pubblica.

Quest’anno ricorre la giornata internazionale dell’infermiere, in occasione del

bicentenario della nascita di Florence Nightingale».



Ma #Florence2020 non sarà solo una semplice ricorrenza ma una

giornata colma di riflessioni sul passato, presente e futuro dell’assistenza. Gli

studi pubblicati su riviste internazionali autorevoli - JAMA e British Medical Journal - parlano chiaro: «Ad un incremento del 10% di infermieri –

puntualizza il presidente - corrisponde una diminuzione della mortalità del 7%.

In Italia ogni infermiere assiste in media undici pazienti. Nelle Regioni migliori

scendono a 8-9 ma in quelle più tartassate dai piani di rientro salgono fino a

17-18 con un rischio di mortalità in più quindi che raggiunge in media il 30-

35% circa».



La Fnopi inoltre dichiara, sui dati del Ministero dell’Economia, che il

Piemonte ha una carenza di 3.795 infermieri e un gap di 0,5 rispetto al

rapporto con il numero di medici fissato dall’Oms. Di qui la necessità di avere

mille nuovi infermieri, in prima linea non solo per fronteggiare le emergenze

ma anche nelle necessità di tutti i giorni.