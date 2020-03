Coronavirus, l'appello del Canavese: "Non ci sono limitazioni per spostare merci e persone per lavoro"

Prudenza sì, ma non ci sono limiti per chi sposta - per lavoro - merci o persone. E' quanto vogliono sottolineare in queste ore di difficoltà le associazioni che rappresentano buona parte delle aziende e dei lavoratori nel territorio del Canavese.



"Le parti sociali ricordano che non esistono limitazioni di spostamento di persone e merci per motivi di lavoro - si legge nella nota ufficiale -. Ai dipendenti delle attività economiche del Canavese è quindi consentito di recarsi al lavoro senza limite alcuno, ferme restanti le precauzioni necessarie a garantire la distanza minima prescritta (un metro). Allo stesso tempo facciamo appello al forte senso civico di ogni persona, datore di lavoro, lavoratore autonomo o dipendente che sia, per suggerire di limitare al massimo le occasioni di frequentazione di luoghi chiusi potenzialmente affollati e di rispettare le norme di legge che sono ribadite tramite ogni canale di comunicazione nazionale regionale, locale".