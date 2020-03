Coronavirus, novità sui bus Gtt: autisti "isolati" con il nastro dai passeggeri

Il Coronavirus cambia le abitudini dei torinesi, anche sui mezzi Gtt. La preoccupazione per la salute dei dipendenti, autisti e manovratori dei pullman, aveva infatti spinto i sindacati a chiedere all'azienda maggiori tutele per la salute dei lavoratori.

Ecco perché, a partire dalla giornata di domani, martedì 10 marzo, sui mezzi Gtt non si potrà più salire dalle porte anteriori ma solo posteriori e centrali. La zona del conducente verrà delimitata con una nastro bianco e rosso, che non consentirà ad alcun passeggero di avvicinarsi a meno di un metro dall'autista. Una sorta di zona off limits, per consentire ai lavoratori di svolgere il proprio turno in sicurezza.

Il verbale sottoscritto tra i sindacati e Gtt, inoltre, prevede che gli autisti provenienti dalle zone di Asti, Alessandria e Vercelli possano godere di tre giorni di ferie d'ufficio, in modo tale che sulle linee in servizio lavorino solo persone provenienti da zone non considerate a rischio. "Abbiamo chiesto a Gtt di sottoscrivere un accordo che riguarda i fondi bilaterali per gli autisti che saranno costretti a stare a casa per diversi giorni" spiega Michele Schifone (Segretario Usb). "Non avendo più cassa integrazione, c'è bisogno di trovare un ammortizzatore sociale che consenta di superare questo periodo di difficoltà".

Il problema Coronavirus e le relative implicazioni che esso impone, non è però destinato a svanire in fretta. Per questo motivo mercoledì 11 i sindacati si incontreranno nuovamente con Gtt per capire se le loro richieste saranno state accolte o meno. Al momento rimane la soddisfazione per le misure di sicurezza adottate dall'azienda per la tutela dei lavoratori: "Mi soddisfa che Gtt abbia voluto dare ai suoi dipendenti un segnale di garanzia" conclude Schifone. Ugl invece non ha firmato il verbale, sottoscritto oltre che da Usb, da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e Fast-Confsal."Buoni i pochi punti raggiunti, ma a nostro parere si doveva pretendere maggiore impegno da parte dell'azienda" scrivono dalla segreteria provinciale di Torino Ugl. "I mezzi non sono puliti come dovrebbero e in molti servizi igienici manca l'attenzione necessaria a garantire maggior igiene e la possibilità di lavarsi le mani" affermano dal sindacato, che ha contestato apertamente Gtt rea di "tenere un comportamento superficiale e inefficiente nel contrastare il contagio del Coronavirus".