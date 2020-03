Coronavirus, le regole e i divieti da seguire in Piemonte fino al 3 aprile

Spostamenti solo per lavoro, per fare la spesa o per assistere un parente malato. I bimbi sì al parco, ma mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando di entrare in contatto con chi non è della famiglia. Sono questi alcune delle prescrizioni in vigore fino al 3 aprile in tutto il Piemonte, da oggi diventato – come il resto d’Italia – zona di massima protezione.

E per verificare che le persone si mettano al volante - solo per motivi strettamente necessari - sulle strade comunali, provinciali e sulle autostrade le forze dell’ordine stanno facendo dei controlli a campione.

Di seguito il vademecum diffuso dal Consiglio Regionale:

📌 Posso andare dai parenti? Non è uno spostamento necessario. Bisogna stare il più possibile nella propria abitazione per evitare il contagio.

📌 Posso fare la spesa? Sì, una persona per famiglia, rispettando la distanza di un metro dagli altri clienti ed evitando contatti.

📌 Posso uscire a fare una passeggiata coi bambini? Sì, ma in posti dove non c'è assembramento e mantenendo le distanze. Non è vietato uscire, ma occorre evitare contatti con chi non vive nello stesso nucleo familiare.

📌 Posso andare ad assistere i miei cari non autosufficienti? Questa è una condizione di necessità, quindi sì. Ricordiamo però che gli anziani sono i più fragili al Coronavirus, quindi se possibile è meglio evitare.

📌 Bar, gelaterie, ristoranti? Possono aprire dalle 6.00 alle 18.00, rispettando la distanza di un metro tra i clienti.

📌 Medie e grandi superfici di vendita? Chiuse nei giorni festivi e prefestivi, tranne gli alimentari.

📌 Chi deve assolutamente stare in casa? Anziani e persone immunodepresse o con patologie.

📌 Farmacie e Parafarmacie? Aperte.

📌 Asili, scuole e Università? Chiuse fino al 3 Aprile.

📌 Riunioni, convegni, eventi, manifestazioni? Vietati.

📌 Pub, cinema, palestre, piscine, discoteche, musei, biblioteca? Chiusi.

📌 Uffici Comunali? Quasi tutti i servizi sono fruibili on line. Sono garantiti i servizi essenziali e urgenti.

📌 Se ho la febbre? Sopra i 37.5C° chiamare il medico di base, stando in casa e NON andare al pronto soccorso.

📌 Posso andare in altri comuni? Assolutamente NO, salvo situazioni di necessità.

📌Posso muovermi per motivi di salute? Sì sempre.

📌 Posso spostarmi per lavoro anche in un altro comune? Sì, gli spostamenti per motivi lavorativi sono consentiti. Negli spostamenti per lavoro, in zona Provinciale rossa, tra Comuni diversi, è bene avere con se l’autocertificazione.

ALTRE DISPOSIZIONI

Chiusura impianti sciistici, palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, culturali, sociali, ricreativi.

Sospensione attività cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, discoteche.

Sospensione di manifestazioni, eventi culturali, sportivi, religiosi, fieristici, pubblici e/o privati.

Sospese le procedure concorsuali.