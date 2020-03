Schianto a Cafasse: muore una donna di 58 anni. Altre due persone ferite

Tragico incidente stradale questa mattina in val di Lanzo. In particolare, lungo la strada provinciale per Cafasse, poco dopo area picnic.



Tre le vetture coinvolte nello scontro, mentre si indaga per ricostruire la dinamica: una donna di 58 anni ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Un uomo di 23 anni è stato portato all'ospedale di Ciriè, mentre un altro trentenne è rimasto ferito ma in maniera più leggera, ma è stato comunque portato all'ospedale per i controlli del caso.