Coronavirus, il presidente Cirio ai piemontesi: "Regola è una sola, stare a casa"

"La regola è una sola, si sta a casa e si esce solo per andare a lavorare o per comprare i generi di prima necessità. Prima ce lo mettiamo in testa tutti e prima si esce da questa situazione difficile". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, positivo al Covid-19, collegandosi in diretta con Rai News 24.



"La Lombardia deve essere l'esempio per tutti, dobbiamo fermare il contagio per non vedere un film già visto", ha aggiunto Cirio, che sulle proprie condizioni di salute ha spiegato: "Sto bene e nel fine settimana mi sottoporrò a un nuovo tampone, solo allora si saprà se posso tornare ad essere operativo o se dovrò trascorrere un'altra settimana in casa, dove si riesce comunque a lavorare benissimo".



