Coronavirus, la Circoscrizione 7 si muove per favorire i servizi domiciliari per anziani soli

Uno dei problemi maggiori legati all'emergenza Coronavirus è sicuramente quello dell'assistenza alle persone anziane, soprattutto quelle che vivono da sole e non hanno sostegno familiare. A questo proposito, la Circoscrizione 7 si è attivata per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare sul territorio dei propri quartieri.

Nello specifico, il presidente Luca Deri e il coordinatore Ernesto Ausilio si sono rivolti alle associazioni (SEA, Edera e Auser, ndr) che gestiscono i servizi attraverso un protocollo d'intesa: “ In questo momento di particolare fragilità delle persone anziane prive di sostegno familiare – hanno fatto sapere - abbiamo sollecitato le associazioni coinvolte nell’attività affinché contattino i propri assistiti per offrire loro, oltre al servizio della spesa a domicilio, anche quelli monitoraggio e ritiro delle ricette mediche presso le farmacie ”.

Le motivazioni sono legate principalmente alla fragilità sanitaria e al contenimento dell'epidemia: “L'obiettivo – hanno concluso – è quello di non costringerle a uscire di casa in un periodo in cui rappresentano la categoria più a rischio”.