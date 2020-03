Nichelino, tutti a casa (e collegati a internet) per l'emergenza coronavirus: crolla la connessione nel quartiere Kennedy

L'emergenza coronavirus sta cambiando la vita di milioni di persone in questi giorni. E se si segnalano casi di chi non rispetta l'invito a rimanere a casa, è anche giusto sottolineare come la grande maggiornaza stia comportandosi correttamente.

E pazienza se questo vuol dire andare incontro ad alcune privazioni oppure ritrovarsi a fare i conti con problemi fino a qualche giorno prima impensabili. Compresa la difficoltà di accedere a internet, con le connessioni più lente o addirittura in certi casi in tilt. E' successo ieri sera nel quartiere Kennedy di Nichelino, in particolare tra i residenti in via Giusti.

Il tam si è scatenato dopo l'ora di cena, tra amici e conoscenti: "internet non va". Il problema è stato poi preso in carico dal gestore del servizio e oggi tutto sembra tornato a funzionare normalmente. D'altra parte, da quando è scattata l’emergenza coronavirus, l’utilizzo della rete da parte dei piemontesi è cresciuto del 20% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 50% rispetto al mese di gennaio.

E (almeno) fino al 3 di aprile questa appare una tendenza destinata a crescere ancora.