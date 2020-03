Un mercoledì ordinario al Parco della Colletta, tra passeggiate e partite di pallavolo

Le prescrizioni e i divieti dei decreti anti-coronavirus non hanno fermato moltissimi torinesi che, invogliati dal bel tempo e dal clima tardo primaverile, hanno scelto di passare una parte della giornata di mercoledì all'aria aperta.

Uno dei parchi più gettonati, polmone verde della zona nord della città, è stato il Parco della Colletta: tra famiglie in bicicletta, anziani a passeggio, podisti e un equilibrista sospeso nel vuoto grazie a una fune montata sulla Dora c'è stato chi, addirittura, ha organizzato una partita di pallavolo con tanto di rete montata in mezzo a un prato.

Il tutto come se non vivessimo in una sorta di quarantena, complice l'emergenza coronavirus.