Emergenza covid-19: a Ivrea chiusi i mercati e rinviato l’avvio dei Cantieri di lavoro over 58

In ottemperanza al DPCM del 9 marzo e alla conseguente Ordinanza sindacale n. 9 del 10.03.2020, vengono differite a data da destinarsi a Ivrea le giornate di raccolta delle domande di partecipazione per i cantieri over 58.

Il 17 e il 18 marzo 2020 NON si raccoglieranno le candidature.

Si invitano gli interessati a consultare costantemente il sito della Città di Ivrea per essere sempre informati ed avere gli aggiornamenti circa la ripresa delle attività.

Sempre nel rispetto delle recenti disposizioni del Governo, posto che le aree mercatali ad Ivrea non sono recintate e che per la loro conformazione non è possibile assicurare il controllo dell’accesso, al fine di evitare ogni forma di assembramento, tutti i mercati cittadini sono sospesi dalla data odierna fino al 3 aprile, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte delle Autorità competenti.