Emergenza coronavirus, sul canale francese TF1 un reportage su Chieri

Il canale televisivo francese TF1, nell’ambito del telegiornale LE13H, ha dedicato un reportage a Chieri, raccontando come i cittadini convivono con le misure di contenimento del contagio.

Malgrado le misure di isolamento in tutta Italia, diverse strade della città di Chieri non sono per nulla deserte. Ciononostante, in questo piccolo comune regna un'atmosfera molto strana.

In Italia, la messa in quarantena vale effettivamente per tutto il Paese. Una misura che riguarda all'incirca 60 milioni di abitanti. A Chieri, una città a sud est di Torino, tutti sono sul chi-vive. Gli abitanti cercano di rispettare al meglio tutte le indicazioni sanitarie per evitare la propagazione dell'epidemia da coronavirus.