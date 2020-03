Decreto #Iorestoacasa, uomo esce per cercare una prostituta: non è "giustificato motivo" e viene denunciato

Non tardano ad arrivare le prime denunce per la violazione delle disposizioni del dpcm del 9 marzo che stabilisce le misure per il contenimento del Virus CoVid-19. Questa notte, alle ore 2.30, un cittadino rumeno è stato sorpreso fuori casa, da una pattuglia della Squadra Volante, senza valido motivo. L’uomo, trentenne, si trovava all’angolo in via Ormea/via Cellini. Alla richiesta degli agenti della motivazione per cui stesse violando l’obbligo di rimanere a casa l’uomo è apparso molto imbarazzato; infatti, non se la sentiva di ammettere che si trovava a quell’angolo in quanto in cerca di una prostituta. Per l’uomo, che ha contravvenuto senza fondato motivo alle disposizioni previste nel Decreto, è scattata la denuncia per inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità.

Poco prima, due cittadini italiani di 38 e 45 anni, in una centralissima via Garibaldi deserta, si sono introdotti all’interno del negozio Lush dopo averne rotto la vetrata a calci. L’arrivo di una volante li ha disturbati impedendo la piena consumazione del furto. Si tratta di due cittadini italiani con numerosissimi precedenti di polizia; i due, oltre ad essere arrestati per tentato furto aggravato in concorso, sono anche stati denunciati per l’inosservanza dei provvedimenti di cui al dpcm.