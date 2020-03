Coronavirus, il procuratore generale Saluzzo scrive a Bonafede: "Evitare di esporre al contagio i lavoratori"

Il procuratore generale di Torino Francesco Enrico Saluzzo, insieme agli altri procuratori d'Italia, ha scritto al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sul rischio di contagio da Coronavirus per chi lavora in Procura e negli uffici giudiziari. "Non si tratta affatto di mandare tutti a casa - si legge - come se l’attività giudiziaria fosse “paralizzata” o non avessimo ben presente il problema delle urgenze o dell’arretrato nel lavoro dei nostri uffici. Si tratta solo di poter modulare con strumenti agili le presenze e di evitare di esporre al pericolo del contagio, indistintamente, tutta la popolazione appartenente a quella categoria. Si tratta anche di evitare, anche ad emergenza finita, di dover pagare il duro prezzo delle assenze che inevitabilmente vi saranno se continueremo a mantenere tutti esposti al rischio. Va aggiunto che gli strumenti per il lavoro da remoto sono molto limitati, anche per ragioni di sicurezza della rete e dei dati, e che ancora una volta porremmo il personale di fronte alla disparità di trattamento con i magistrati, che hanno una disciplina lavorativa più elastica e per i quali è molto più semplice (e già lo stiamo attuando) realizzare programmi di lavoro da svolgere standosene, al sicuro, a casa. Né appare razionale che la soluzione sia ricercata dai singoli Uffici, in una sorta di “autogestione”, che già sta creando un mosaico disordinato di iniziative e soluzioni, ancora più ingiusto del nulla. Chiediamo, signor ministro, un suo autorevole e risolutivo intervento e le chiediamo anche di volerci “virtualmente” ricevere urgentemente in una conference call con lei, per la quale ci dichiariamo pronti in ogni momento".