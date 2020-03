Libri, vini, teatro: al tempo del Coronavirus, la cultura torinese in streaming spopola su Facebook

Ieri il Teatro Regio di Torino, mentre è al lavoro per riprogrammare la stagione, ha dato il via a delle trasmissioni in streaming all’ora dell’aperitivo, marchiate dall’hashtag #operaonthesofa. Si tratta di un palco virtuale che tutti i giorni, alle 18, sul canale YouTube del Teatro, consente al pubblico di vivere la magia della grande opera direttamente a portata di clic. “Un’occasione unica - scrivono - per assistere alle prove generali di prestigiose produzioni della stagione in corso e di quelle passate, che saranno rese disponibili, atto dopo atto, grazie a riprese di lavoro inedite”. E l’inaugurazione è stata affidata a un’opera monumentale, il “Nabucco” di Giuseppe Verdi, presentato lo scorso febbraio, per la regia di Andrea Cigni.

E anche la settima musa si sta adoperando per non far rimanere i cinefili a bocca asciutta. La Cineteca del Museo Nazionale del Cinema di Torino, infatti, mette a disposizione degli appassionati di cinema classico ben 250 film visibili in streaming gratuito su Vimeo (https://vimeo.com/user23575894/videos).

Dopo il lancio di “Storie in CaMeretta”, con la lettura in diretta Facebook di storie per i più piccoli e la creazione di laboratori da svolgere a casa, OFF TOPIC e il Torino Youth Centre presentano ON TOPIC. Si tratta di cedere la pagina Facebook per 30 minuti di diretta al giorno a musicisti, attori, scrittori, divulgatori, poeti e pensatori, credo così uno spazio virtuale vivo. Ogni giorno, alle 19.30, tanti protagonisti della cultura contemporanea, per mantenere vivo lo spirito di aggregazione tipico di tante realtà culturali del territorio e non solo.

Con l’hashtag #iorestoacasa, lanciato dal Mibact, artisti e creativi hanno aderito all’iniziativa promossa sui social dalla fiera d’arte contemporanea Paratissima, per sottolineare il ruolo fondamentale che la cultura e l’arte hanno nel veicolare valori e messaggi importanti. I destinatari sono stati invitati a inviare uno scatto dal proprio studio o angolo creativo con le proprie opere, raccontando la quotidianità di questi giorni e quali nuove o vecchie possibilità stanno sfruttando per trascorrere le giornate.

“Fiesta Immobile” è l’idea lanciata da Alessandro Baricco, direttore della Scuola Holden, per ritrovarsi attorno alle confortanti pagine di un libro, anche a distanza. Alle 18.30, su Radio Casa Bertallot, uno scrittore o una scrittrice leggerà per mezz’ora le pagine dei volumi più amati. Un’iniziativa che proseguirà fino alla fine dell’emergenza, perché, come ricorda l’autore di “Novecento”, a volte è necessario “alzare la testa da tutto questo e ricordarci come siamo belli, della bellezza che abbiamo e che non dobbiamo perdere mai”. Il primo a iniziare, la sera dell’11 marzo, è stato proprio Baricco, con le pagine del Circolo Pickwick di Charles Dickens, ma sono moltissimi gli scrittori che hanno risposto all’appello: tra gli altri Carlo Lucarelli, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Chiara Gamberale, Stefano Benni, Francesco Piccolo, Rosella Postorino, Viola Ardone, Paolo Rumiz, Giorgio Fontana, Gianrico Carofiglio, Andrea Tarabbia, Elena Varvello, Alessandro Mari, Daria Bignardi, Federica Manzon, Paolo Di Paolo.

Gli Eugenio in Via Di Gioia, dopo il grande successo di pubblico e critica riscontrato al Festival di Sanremo, avrebbero dovuto iniziare due giorni fa il loro tour. Così, per non rinunciare al piacere di suonare insieme, hanno dato vita a un simpatico concerto social molto apprezzato e seguito dai fan:

Arturo Brachetti porta avanti la rassegna Le Musichall LIVE, dopo l'esordio con "Cabaret Soqquadro" di Le2eunquarto: questa sera, alle 18 e alle 20, è la volta di Banditi™, A STAND-UP NIGHT, la tipica comicità anglosassone dello stand up comedian in un monologo ogni volta irripetibile per un divertimento senza censure.

E anche la CompagniaEgriBiancoDanza ha adeguato il balletto alle nuove esigenze sociali, portando nelle case la stagione "Ipuntidanza", bruscamente interrotta. Il nuovo programma si chiamerà #IPUNTIHOME e permetterà di diffondere in streaming una selezione di video delle migliori creazioni di questi vent’anni della Compagnia. In cantiere anche una nuova creazione di Raphael Bianco, completamente virtuale, che si interroga sulla casa e come viene vissuta dai nostri danzatori in questo momento di sosta forzata lontano dalla sala prove, dal titolo #HOMESWEETHOME. Appuntamento sabato 14 marzo alle ore 21.

Infine, originalissima l'idea di Luca Balbiano, imprenditore vinicolo del Chierese, che ha lanciato il format #Stappatincasa, tutte le sere alle ore 19: "un luogo di incontro virtuale per continuare a raccontare un vino in pochi minuti e condividerlo con chi #restaacasa, parlando di abbinamenti, aneddoti o, semplicemente, per il piacere di stare insieme in convivialità, seppur lontani. Ho cercato un modo per portare avanti il mio mestiere, incoraggiando il rispetto delle necessarie restrizioni a cui tutti dobbiamo attenerci in questo momento”.