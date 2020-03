Come viene determinato il valore bitcoin?

Se un bitcoin fosse un prodotto realizzato da un'azienda, sarebbe possibile per il suo produttore stabilirne il prezzo, direttamente determinandolo arbitrariamente o indirettamente limitando o aumentando la quantità disponibile sul mercato. Poiché bitcoin è di natura decentralizzata, non è possibile utilizzare questi due metodi per controllare volontariamente il prezzo.

Si tratta di una risorsa volatile che tende sempre a fluttuare in modo significativo. Non è raro vedere aumenti o diminuzioni del 10% o più durante il giorno, il che è estremamente raro per altre classi di attività come azioni o metalli preziosi. Come con queste altre attività, il valore bitcoin è determinato dalla domanda e dall'offerta nei mercati. In qualsiasi momento, gli operatori fianziari lanciano offerte di acquisto e vendita con un prezzo che determinano in base alla propria analisi. Quando un acquirente e un venditore concordano un prezzo, viene eseguita una transazione e il prezzo viene fissato al prezzo al quale è avvenuta quest'ultima transazione. Il valore è determinato dalla domanda e dall'offerta nei vari mercati, ma quali sono i fattori che influenzano l'analisi dei diversi operatori e che li spingono a lanciare un ordine di acquisto o di vendita?

Questi fattori sono molteplici: l'analisi di un progetto, le sue componenti tecnologiche ed economiche, la sua gestione da parte del suo team di sviluppo, sono eccellenti fattori nel determinare il valore di un bene come bitcoin. Possiamo aggiungere le notizie, soprattutto in termini di utilizzo da parte di un'azienda così grande, che dà valore al progetto sviluppandone l'adozione. Tuttavia, la valutazione del mercato delle criptovalute è tanto più difficile da determinare poiché si tratta di attività che non hanno fondamenta ben definite. Il valore di un titolo è fortemente influenzato dai risultati dell'azienda a cui corrisponde. Il valore di un bitcoin è molto più difficile da valutare. Questo è uno dei motivi per cui Kriptomat ti offre un supporto personalizzato per investire in questo mercato. Un'analisi tecnica più controversa consiste nell'analisi delle curve dei prezzi delle varie attività al fine di identificare le tendenze e prevedere gli sviluppi futuri in base ai movimenti del mercato passati. Alcune menti cartesiane considereranno che ciò consiste nell'affermare che pioverà mercoledì prossimo perché è piovuto durante i tre mercoledì precedenti. Ma quando la maggior parte degli attori economici accetta di attribuire validità a tali indicatori, il mercato può reagire efficacemente nella direzione prevista. È sempre necessario considerare che l'industria di mining ha un forte impatto sulla valutazione del bitcoin.

La maggior parte dei bitcoin creati dai “minatori” vengono venduti rapidamente, in modo che la società possa pagare le bollette, in particolare l'elettricità. Vi è quindi una costante pressione al ribasso sul prezzo dovuta all'attività mineraria, che diminuirà gradualmente man mano che la produzione di bitcoin rallenta. Fino al 2017, il mercato delle criptovalute era riservato agli appassionati e a coloro che avevano individuato questa opportunità molto presto. Oggi, il mondo della finanza tradizionale è molto interessato a queste attività come veicolo per la diversificazione del portafoglio e anche per le applicazioni futuribili. Durante il mese di aprile 2019, abbiamo potuto assistere a un forte aumento dei prezzi sul mercato criptoattivo che potrebbe derivare dai trasferimenti dai mercati azionari tradizionali, in un momento in cui il rischio su questi è particolarmente elevato. Questi effetti possono peggiorare quando gli investitori acquisiscono fiducia per entrare in questo mercato. Quindi ci sono una moltitudine di fattori che influenzano il valore di bitcoin e altre attività crittografiche. Gli investitori più intelligenti saranno in grado di analizzarne diversi e valutarli in parallelo, ma non è per tutti. Alcuni di questi fattori, come l'analisi tecnica, saranno più utili a breve termine, mentre l'analisi tecnologica del codice informatico è molto più a lungo termine.