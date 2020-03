Il 20° International Tango Torino Festival rinviato direttamente al 2021

Doveva essere un anno speciale, quello della ventesima edizione perché è proprio con il nuovo millennio, nell’aprile del 2001, che l’International Tango Torino Festival ha preso vita, ma purtroppo gli avvenimenti delle ultime settimane hanno spinto gli organizzatori della manifestazione, Marcela Guevara e Stefano Giudice, a prendere una difficile decisione: quella di annullare il Festival previsto dal 9 al 13 aprile.

Il clima di grande e giustificata preoccupazione presente nel Paese richiede a tutti una ferma assunzione di responsabilità, anche se al momento le date del Festival sono successive al blocco previsto dalle ultime disposizioni del Governo.

Un evento internazionale come l’ITTF, che riflette l’interconnessione delle persone in uno scenario globale e che ogni anno richiama a Torino danzatori e appassionati di tango da tutto il mondo, non può che mettere al primo posto la tutela della comunità tanguera e non solo. Annullare il Festival è una scelta sofferta, ma oggi è fondamentale aderire alle norme che mettono al centro la tutela dei più fragili e la salute dell’intera collettività.

Nel valutare se posticipare l’ITTF alla seconda parte dell’anno, cosa che capiterà per molti altri eventi annullati in questa fase, Marcela Guevara e Stefano Giudice hanno voluto rispettare chi abitualmente realizza i loro eventi, altri festival e manifestazioni dedicate al tango, in quelle date. La 20° edizione dell’International Tango Torino Festival ci sarà, ma si svolgerà dall’1 al 5 aprile 2021, nel consueto appuntamento pasquale. Un compleanno festeggiato con un anno di ritardo, un disallineamento con il calendario che permetterà di ricordare una fase drammatica, superata grazie al sacrificio e all’ostinazione di tutti.

Torino tornerà presto a ballare il tango, con coraggio, fiducia e amore, e nell’attesa potrà godere di un importante riconoscimento. Nel corso della sua storia l’International Tango Torino Festival ha ottenuto importanti premi internazionali, ma è proprio quest’anno che compare tra le nomination del prestigiosissimo Premios Tango che si terrà il 14 marzo a Buenos Aires. La candidatura di Marcela e Stefano e del Torino Tango Festival è davvero una nomination che per i tangueri equivale a quella di Tornatore agli Oscar del Cinema del Kodak Theater di Los Angeles… un traguardo per chiunque lavori nel tango e per chiunque sul legno delle sale prova abbia passato notti a studiare e perfezionare passi e ancora… giorni a organizzare un festival giunto fino qui!